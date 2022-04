Calciomercato Juventus, Morata in Premier League: decisione definitiva dell’attaccante

Calciomercato Juventus, sirene londinesi per l’attaccante spagnolo che a gennaio è stato a un passo dal Barcellona.

Sirene da Londra. Città che l’attaccante spagnolo conosce abbastanza bene. Ha vestito la maglia del Chelsea per una stagione e mezza, collezionando quarantasette presenze condite da sedici gol. Ma per Alvaro Morata quello vissuto oltremanica non fu certo un momento positivo della sua carriera e difatti non lo ricorda con il sorriso. A gennaio 2019 fece le valigie in tutta fretta per tornare a Madrid ed iniziare l’avventura all’Atletico.

Potrebbe però esserci ancora la capitale inglese nel suo destino. Sì, perché a quanto pare su di lui è piombato anche l’Arsenal, che – secondo quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa – avrebbe recapitato un’offerta importante ai Colchoneros, detentori del cartellino del centravanti che oggi è in forza alla Juventus. E la cifra supererebbe di gran lunga quella che i bianconeri sarebbero disposti a versare la prossima estate nelle casse dell’Atletico Madrid per riscattare il giocatore. Oltre trenta milioni di euro, dunque, per accaparrarsi il centravanti della nazionale spagnolo, che a dicembre è stato a un passo dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Morata pronto a rifiutare l’Arsenal

Morata, tuttavia, ha un rapporto speciale con Torino e con i colori bianconeri. E alla fine della giostra nella difficile trattativa con l’Atletico potrebbe essere decisiva la sua volontà, che sarebbe quella di continuare con la Juventus. Il nuovo ruolo che gli ha ritagliato Massimiliano Allegri lo convince e soprattutto lo sgrava dai compiti propri della prima punta, visto che non è e non sarà mai un goleador da oltre venti gol a stagione. L’arrivo di Dusan Vlahovic, con cui peraltro ha un ottimo rapporto, è stato un incentivo a rimanere. Dopo aver detto no al Barcellona, quindi, Morata è pronto a rifiutare anche l’Arsenal.