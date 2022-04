Calciomercato, “uragano” Juventus: super offerta per Modric

Calciomercato, la Juventus avrebbe messo sul piatto una super offerta per Modric. Il croato del Real Madrid nel mirino di Cherubini

Una notizia clamorosa scuote il mercato della Juventus. Sì perché secondo quanto riportato dal giornalista di As, Sergio Santos, la società bianconera avrebbe fatto un’offerta economica importante per Modric, centrocampista del Real Madrid che va in scadenza di contratto e che ancora non ha rinnovato l’accordo con la società di Ancelotti.

Certo, i colloqui non sono ancora iniziati, spiega ancora il giornalista, ma sottolinea inoltre che non è sicuro che il croato giochi ancora in Spagna la prossima stagione. Soprattutto per questo motivo. Modric vorrebbe continuare al fianco di Carletto, ma vuole anche che la società gli faccia un’offerta importante e non un rinnovo annuale. Che potrebbe anche accettare alla fine, ma ci sarebbero delle condizioni economiche da rispettare. Insomma, la Juventus tenta il colpo grosso, quello che potrebbe spostare gli equilibri di un’intera stagione.