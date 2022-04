Calciomercato Juventus, il ribaltone in panchina che “tramortisce” i bianconeri

Calciomercato Juventus, il nuovo allenatore ha già le idee chiare a proposito del mercato. Ed anche il forte difensore finisce nel suo mirino.

Dall’Inghilterra in questi giorni parlano di accordo già raggiunto. Dalla prossima stagione, a Old Trafford, inizierà l’era di Erik ten Hag. L’attuale allenatore dell’Ajax è pronto ad intraprendere la sua nuova avventura con il Manchester United dopo aver aperto più cicli vincenti sulla panchina dei Lancieri. E dimostrando di essere uno che ci sa fare soprattutto con i giovani talenti: ad Amsterdam ne ha lanciati tantissimi. Sarà lui il successore di Ralf Rangnick. L’ex tecnico del Lipsia andrà a ricoprire un importante incarico dirigenziale, come da accordi presi lo scorso novembre quando subentrò all’esonerato Solskjaer.

Ovviamente sono già partite la grandi manovre di mercato in casa United. Con ogni probabilità i Red Devils mancheranno la qualificazione alla Champions League. A meno di rimonte clamorose, ci sono poche possibilità di recuperare sul Tottenham, involato verso il quarto posto. Perciò sarà rivoluzione. Stavolta la sensazione è che non si comprerà tanto per comprare ma verranno fatti degli acquisti mirati sotto la supervisione di Rangnick, che al Lipsia ha sorpreso soprattutto quand’è stato chiamato a lavorare dietro alla scrivania.

Calciomercato Juventus, sondaggio del Manchester United per Rudiger

In uscita, secondo quanto racconta il Daily Mail, ci sarebbero Eric Bailly, Phil Jones ed Axel Tuanzebe (oggi in prestito al Napoli). Motivo per cui il primo reparto sul quale si dovrà intervenire è la difesa. Tra i nomi sondati dai dirigenti del Manchester United c’è quello di Jurrien Timber, giovane difensore cresciuto nel vivaio dell’Ajax che ten Hag vorrebbe portare con sé nella sua nuova avventura. Ma non è l’unico nome che circola in queste ore oltremanica. Già, perché stando alle ultime indiscrezioni i Red Devils avrebbero fatto un sondaggio per Antonio Rudiger, il centrale tedesco del Chelsea in scadenza di contratto e appetito dai grandi club europei tra cui la stessa Juventus.