Il calciomercato della Juventus vedrà i bianconeri impegnati nella ricerca di un grande campione che possa sostituire al meglio Dybala.

L’argentino alla fine della stagione attuale saluterà Torino. La Juve infatti ha deciso di non proporgli alcun rinnovo contrattuale, l’accordo scadrà il prossimo 30 giugno. Dunque il numero dieci sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero e la dirigenza dovrà trovare al più presto il partner di Vlahovic in attacco.

E’ chiaro che ai bianconeri serva un calciatore di spessore internazionale, uno di quelli capaci di fare la differenza sia in campionato che in Europa. I tifosi sognano in grande, sono tanti i nomi che giornalmente vengono accostati alla formazione di Allegri.

Calciomercato Juventus, il misterioso post di Mbappè

Nella serata di ieri il campione francese Mbappè ha pubblicato un post su Instagram che ha scatenato i tifosi bianconeri sui social. L’attaccante del Psg ha scritto “zebra”, parola corredata da una clessidra, una emoticon con una esplosione e la parola “soon”. Inutile sottolineare come tutto questo possa aver innescato la fantasia dei supporters della Juventus riguardo un suo trasferimento in bianconero.

Kylian #Mbappé ha deciso di rendere briosa la mia serata. Come noterete, ho preso visione anch'io: ora però mollatemi, grazie per le segnalazioni ma non risponderò alle vostre (tante) domande. Non so nulla, son sincero: vi prego! 🙏🦓⏳💥🔜 pic.twitter.com/nsyqgcUBFd — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) April 14, 2022

Cosa avrà voluto dire Mbappè nel suo post? Nessuno, tranne il diretto interessato, al momento lo sa. Di sicuro sarebbe straordinario vedere un campione del genere allo Stadium. Il francese pare destinato a lasciare il Psg a fine stagione per la scadenza del suo contratto, con il Real Madrid in pole position per ingaggiarlo.