Calciomercato Juventus, regalo di Pasqua posticipato: pronto il doppio colpo

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare voci e rumors in attesa che venga riaperta la finestra dei trasferimenti.

Non ci sono dubbi su quella che al momento rappresenta la priorità della dirigenza bianconera, ovvero l’arrivo di un nuovo attaccante che possa essere l’erede di Dybala. L’attaccante argentino non resterà a Torino, visto che la Juve non gli sottoporrà alcuna proposta di rinnovo. Servirà un campione con le caratteristiche giuste per essere la spalla di Vlahovic, indiscusso perno dell’attacco di Allegri.

La Juventus vorrebbe puntare sulla linea verde italiana. Il nome di Zaniolo è uno di quelli che intriga di più la tifoseria, bisognerà capire la volontà della Roma di cedere il suo gioiello. La richiesta per lasciarlo partire potrebbe superare i 50 milioni di euro. In lizza per un futuro in bianconero c’è però che Giacomo Raspadori, stellina del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, incontro in vista per Raspadori

Come spiega Tuttosport, il prossimo incontro di campionato tra la Juventus e il Sassuolo potrebbe essere una occasione utile tra i dirigenti per parlare del futuro del giovane attaccante, da tempo nel mirino dei bianconeri. Il calciatore è molto apprezzato, i leader dello spogliatoio Bonucci e Chiellini hanno potuto apprezzarne le qualità anche nel ritiro della nazionale. Un investimento importante per il futuro che garantirebbe alla Juve un calciatore che già in questo campionato ha realizzato 9 gol e fornito 5 assist. Il confronto di aprile tra le dirigenze potrebbe essere una base dalla quale partire per capire le richieste del Sassuolo ed eventuali punti d’incontro per far sì che Raspadori dalla prossima stagione possa essere un calciatore bianconero. Si stringe anche per Molina, individuato da tempo come l’innesto ideale con cui puntellare la corsia destra.