Calciomercato Juventus, Zaniolo allo scoperto: annuncio sul suo futuro

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri alla ricerca di nuovi volti in vista della prossima stagione specie in attacco.

Nessun dubbio su quella che al momento rappresenta la priorità per la squadra di Allegri, ovvero la ricerca di un calciatore che in attacco possa fare la differenza e che possa prendere al meglio il posto di Paulo Dybala. L’argentino infatti si avvicina alla scadenza del suo contratto e dopo il 30 giugno sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero visto che la Juve non gli sottoporrà alcuna proposta di rinnovo.

A chi andrà la maglia numero dieci? La dirigenza senz’altro si sta muovendo per cercare l’erede di Dybala e sono tante le piste percorribili. Tanto più che la lista dei futuri svincolati, quei calciatori in scadenza di contratto, è ricca di campioni pronti a cambiare casacca. A quanto pare però la Juventus in attacco vorrebbe puntare sulla linea verde italiana. E oltre a Raspadori è anche il nome di Zaniolo a stuzzicare la fantasia dei tifosi.

Calciomercato Juventus, Zaniolo glissa sul suo futuro

Il giocatore della Roma ieri sera è stato il grande protagonista della vittoria in Conference League contro il Bodo League, mettendo a segno una straordinaria tripletta. Intervistato alla fine della partita da Dazn, il numero 22 ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro. “I tifosi sono stati sempre fantastici con me, anche nei momenti più difficili. Voglio loro bene, poi non lo so. Mi godo la serata”. Nell’ultimo periodo Zaniolo aveva giocato poco, ma dopo la performance di ieri sera sarà difficile pensare che la Roma possa cederlo, se non di fronte a cifre davvero importanti.