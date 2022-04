Calciomercato Juventus, il nuovo Chiellini arriva da Montecarlo: ecco il blitz

Calciomercato Juventus, il nuovo Chiellini arriva da Montecarlo: Cherubini ha già piazzato un blitz per il difensore. Accelerata importante

Viste le difficoltà che oggettivamente ci sono per arrivare a Rudiger – ballano diversi milioni di euro per quanto riguarda l’ingaggio e anche le richieste alla firma sembrano eccessive – la Juventus sta cercando di cautelarsi in qualche modo, soprattutto per cercare di andare a sostituire Giorgio Chiellini che, alla fine della stagione, potrebbe lasciare.

E, delle difficoltà, ci sono anche per Bremer, visto che l’Inter guidata da Marotta al momento sembra avanti nell’operazione e che potrebbe chiudere a breve. Insomma, la società bianconera per questo motivo, e secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe già fatto un blitz nel principato per capire i margini di una possibilità trattativa con il Monaco per il difensore centrale Benoit Badiashile, 21 anni, già nel passato nel mirino della società piemontese.

Calciomercato Juventus, affondo per Badiashile

La Juventus starebbe spingendo di nuovo sull’acceleratore. Un osservatore bianconero infatti sarebbe stato sugli spalti per assistere a Monaco-Troyes. Non è andata benissimo, visto che il 21enne mancini ha mostrato ancora quei problemi muscolari che gli hanno fatto disputare solamente una ventina di presenze in questa stagione.

Sicuramente, però, è ritenuto assai solido e la sensazione è anche che si possa adattare ben presto al campionato italiano per raccogliere così l’eredità di capitan Chiellini. In poche parole un ritorno di fiamma per un elemento che appare quindi già pronto per il campionato italiano e che vista la giovane età potrebbe garantire molti anni al servizio della società bianconera. Non sarà facile, visto che le richieste del Monaco sembrano essere elevate, ma Cherubini uno sforzo economico lo farà, senza dubbio. Bisogna capire solamente alla fine su quale profilo deciderà di affondare il colpo in maniera definitiva.