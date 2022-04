Calciomercato Juventus, arriva il Campione d’Europa: pronto un quadriennale

Calciomercato Juventus, il giocatore è pronto ad arrivare: per lui sarebbe già pronto un quadriennale sul piatto.

Calciomercato Juventus, un quadriennale per Rudiger. Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Todofichajes’ annunciano il grande colpo in ottica bianconera. Stando infatti agli insider la società bianconera è molto vicina all’accordo definitivo.

Un parametro zero che è anche una certezza. Rudiger è certamente un dei difensori del momento. Ha vinto tutto con il suo Chelsea e adesso si appresta alla nuova avventura in bianconero, in Serie A.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano | Accordo praticamente raggiunto con Rudiger

Rudiger quindi è pronto per diventare uno dei – possibili – nuovi partner di De Ligt. Un centrale di qualità assoluta che può prendere le redini del capitano Giorgio Chiellini ormai verso la fine della sua carriera. Il tedesco è uno dei difensori più cercati d’Europa e il suo addio a parametro zero, adesso, è un certificato vantaggio per la squadra di Allegri che andrà incontro ad un grande acquisto.

Tutto pronto quindi per la fumata bianca e l’annuncio del nuovo difensore di Allegri dalla prossima stagione dove gli obiettivi, come gran parte della squadra, verranno ridimensionati. C’è la necessità di tornare ai vertici in Italia, puntando alla vittoria dello scudetto e, ovviamente, in Europa: la Champions League che manca da troppo tempo e che proprio Rudiger ha saputo alzare da protagonista giusto la scorsa stagione. In tutto ciò Allegri sa di poter contare su un difensore ormai esperto e pronto a fare la differenza da subito.