Calciomercato Juventus, ingaggio top per Zaniolo | La data dell’incontro

Calciomercato Juventus, ingaggio top per Nicolò Zaniolo. E c’è anche la data dell’incontro. Le ultime sul possibile sostituto di Dybala

Il dopo Dybala potrebbe essere Zaniolo. Non ci sono dubbi che la Juventus abbia chiesto informazioni sul giocatore e soprattutto avrebbe già incontrato l’agente dell’attaccante della Roma, Vigorelli, per capire quali possono essere i margini della trattativa. Non sarà facile ovviamente, anche perché, a quanto pare, Zaniolo sarebbe subito pronto a mettere nero su bianco con i giallorossi, a patto che gli venga riconosciuto un ingaggio importante, da top player, rispetto ai 2,2 milioni di euro che al momento guadagna.

Gli incontri con Tiago Pinto non sono finiti. Anzi, tutt’altro. Ce ne saranno altri. E, secondo il Corriere dello Sport, uno è fissato a Milano dopo Pasqua. Il gm giallorosso dovrebbe avere un confronto con Vigorelli per parlare chiaramente e casomai per trovare un accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2024. La Juventus, quindi, monitora la situazione.

Calciomercato Juventus, Zaniolo in standby

La situazione Zaniolo comunque rimane in standby, ovviamente. Anche perché Cherubini, per non rimanere con il cerino in mano, sta sondando anche altre piste: non è nemmeno escluso un ulteriore affondo per Raspadori, l’attaccante del Sassuolo che piace eccome dalle parti della Continassa e per il quale sono già stati avviati i colloqui con la società neroverde.

Ovviamente Zaniolo è l’obiettivo principale, anche perché cercato da diverso tempo dalla società bianconera, ma si devono comunque trovare le giuste condizioni, soprattutto su quello che è il costo del cartellino, con la Roma che vorrebbe 60 milioni di euro ma che appare una richiesta esagerata. Certo, molto lo si capirà dopo l’incontro tra l’agente e la Roma previsto la prossima settimana. Da lì potrebbe realmente partire la trattativa oppure si potrebbe mettere la parola fine qualora le parti in causa trovassero un accordo.