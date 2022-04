Mani in volto e uscita in barella | Infortunio al ginocchio: salta la Juventus

Grave infortunio, esce dal campo in barella: stando così le cose, improbabile un suo recupero per la sfida contro la Juventus.

Si entra nella fase finale della stagione, con la Juventus impegnata nel doppio fronte Coppa Italia e campionato. E così, dopo la sfida contro il Bologna, Vlahovic e compagni se la vedranno con una Fiorentina che sta letteralmente volando, avendo ottenuto 9 punti nelle ultime tre partite.

Impegno da non sottovalutare per i bianconeri, anche se allo Stadium si partirà dallo 0-1 dell’andata, maturato grazie allo sfortunato autogoal di Venuti. La compagine di Italiano, però, dovrà far fronte molto probabilmente ad una tegola pesante; in occasione della sfida con il Venezia, infatti, Gaetano Castrovilli è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio. Mani in volto ed uscita dal campo in barella: verosimilmente nel corso delle prossime ore, il centrocampista gigliato si sottoporrà ad esami strumentali approfonditi per capire con esattezza l’entità del guaio.