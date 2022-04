Juventus, il ritorno di Alex Del Piero: tifosi in delirio

Del Piero ritorna ad abbracciare tutto il mondo Juventus: tifosi letteralmente impazziti. cosa sta succedendo.

Dieci anni dopo l’ultima volta – se si esclude la partita del Cuore del 30 maggio 2017 – Alessandro Del Piero ritorna all’Allianz Stadium, in quello che è stato il suo ultimo stadio nel quale ha indossato la maglia bianconera, contribuendo in maniera silenziosa, ma rilevante, alla vittoria del primo scudetto che ha aperto l’era Conte.

Il Pinturicchio in questi giorni è stato a Torino con la Juventus Academy di Los Angeles: si è speso nel ruolo di accompagnatore, aiutando a tastare l’approccio di ragazzi entusiasti con tutto il pianeta bianconero. Tappa finale di questo “tour” sarà l’Allianz Stadium, dove un centinaio di persone – tra ragazzi ed accompagnatori – avranno modo di seguire dal vivo Juventus-Bologna. Come riferito da Sky, però, Del Piero dovrebbe guardare la partita non dalla tribuna Sivori, ma da quella Agnelli: settore nel quale molto presumibilmente incontrerà tutto il management bianconero. In questi giorni, tramite i propri profili social, la Juventus ha “dedicato” particolare attenzione al tour nella città di Del Piero, postando alcuni video ed immagini motivazionali. Chissà che tutto questo non possa fungere da preludio a qualcosa di molto più importante in futuro…