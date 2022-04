Alta tensione Juventus, monta il battibecco: Dybala protagonista

Juventus-Bologna, il risultato non si sblocca e la tensione è palpabile: Dybala protagonista di un diverbio con i compagni.

Primo tempo complicato per la Juventus quello contro il Bologna: gli uomini di Max Allegri stanno riscontrando non poche difficoltà a rendersi pericolosi dalle parti di Skorupski. Merito dell’ottima disposizione dei felsinei, che non hanno mai permesso ai bianconeri di trovare la profondità con rapide imbeccate.

Assolutamente in ombra Paulo Dybala: l’argentino, che ha perso un paio di palloni sanguinosi poco distante dalla propria area di rigore, non è riuscito ad incidere, ed è finito anche nel “mirino” dei propri compagni di squadra. La “Joya”, infatti, dopo un brutto retropassaggio sul quale non era riuscito ad intervenire Danilo, è stato ripreso dallo stesso brasiliano, che Allegri ha schierato nell’insolita posizione di centrocampista per sopperire all’improvvisa emergenza in mediana. Scambio piuttosto acceso di punti di vista, in occasione del quale sia Danilo, che Dybala, hanno esternato le diverse posizioni e i movimenti che il compagno avrebbe dovuto compiere.

I padroni di casa dovranno rendersi più intraprendenti nella seconda frazione di gioco, se vorranno azzannare una partita troppo importante per il proseguo della stagione: staremo a vedere se Max Allegri opterà per qualche cambio.