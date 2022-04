Juventus, De Ligt costretto ad uscire: svelato il motivo del cambio

Juventus, le condizioni di De Ligt costretto a chiedere il cambio: l’olandese era stato sostituito da Leonardo Bonucci.

Per la terza volta consecutiva, la Juventus non riesce a tenere la propria porta inviolata: questa volta è Arnautovic a capitalizzare una dormita colossale della retroguardia bianconera, apparsa poco attenta in diverse circostanze.

Ha fornito la sua solita prestazione intrisa di verve e carattere Matthijs De Ligt, che però è stato costretto a chiudere anzitempo la sua prova a causa di un problema fisico. Al suo posto è entrato Leonardo Bonucci, in ballottaggio con Chiellini alla vigilia per una maglia da titolare. Come riferito da Romeo Agresti, il gigante olandese ha accusato un problema intestinale: niente di preoccupante, dunque, con Allegri che può tirare un sospiro di sollievo, visti i numerosi impegni ravvicinati che vedranno i bianconeri protagonisti in campionato e in Coppa Italia.