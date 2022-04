Juventus-Jorginho, salta tutto | Clamoroso ritorno in Serie A

Juventus-Jorginho, salta tutto. Per il centrocampista del Chelsea ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in Serie A. Ecco le ultime dall’Inghilterra

Alla ricerca di un centrocampista che possa aiutare Allegri, la Juventus ha messo nel mirino tra gli altri Jorginho, in scadenza di contratto nel 2023, e che difficilmente troverà un accordo per il rinnovo con il Chelsea. Anche perché, a quanto pare, la politica dei Blues sarà quella di non concedere un rinnovo lungo a quei calciatori che ormai hanno scavallato la soglia dei trent’anni. Insomma, per evitare di perderlo a zero – così come succederà con Rudiger e Christensen – la società inglese dovrebbe cedere l’italo-brasiliano nel corso della prossima estate.

Ma secondo quanto riportato da 90min.com, non c’è solamente Cherubini sul giocatore. Ma si parla anche del Milan con Maldini che potrebbe iniziare a fare qualche sondaggio. Insomma, la concorrenza è importante alla quale si dovrebbe aggiungere anche un’altra squadra che starebbe pensando a far tornare Jorginho in Serie A.

Juventus, Sarri sul suo pupillo

Il portale inglese parla di un forte interesse di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che ha in Jorginho il suo pupillo, quello che porterebbe con sé in ogni squadra. Addirittura si parla di una forte pressione del tecnico nei confronti di Lotito per riuscire a prendere il giocatore, che potrebbe quindi tornare in Serie A ma con una maglia diversa da quella bianconera.

Non ci sono dubbi che Sarri vorrebbe il metronomo per la propria squadra, anche perché alla fine della stagione i biancocelesti potrebbero perdere sia Milinkovic-Savic sia Lucas Leiva, e di conseguenza avrebbero un centrocampo completamente da rifondare. L’idea di Maurizio quindi è quella di riabbracciare Jorginho e affidargli le chiavi del centrocampo della sua squadra. Certo, bisognerà capire quali siano le reali intenzioni del giocatore che ancora, oltre al fatto di dimostrare la voglia di tornare in Italia, non ha espresso mai un gradimento su quale club.