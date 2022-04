Calciomercato Juventus, colpo di scena Modric: decisione immediata

Calciomercato Juventus, arriva l’inaspettato aggiornamento relativo all’ingaggio di Luka Modric.

Il numero 10 del Real Madrid sta dimostrando, insieme al collega e amico Benzema, di essere un po’ come il vino. Certo, proprio come Karim, non può più vantare la tenuta fisica di una volta ma la classe e l’importanza di elementi del suo calibro sono destinate a durare in eterno.

Ciò si riflette anche nel fatto che Luka continui ad essere il titolarissimo per Ancelotti, il quale deve al suo centrocampista molti dei suoi successi in queste ultime uscite europee. Senza depauperare l’importanza del tecnico ex Napoli e dello scacchiere tutto delle Merengues, non è un caso che le giocate decisive contro PSG e Chelsea abbiano portato quasi sempre anche lo zampino de “L’aceto“.

Calciomercato Juventus, offerta rifiutata da Modric: le ultime dalla Spagna

Un giocatore come Modric, pleonastico dirlo, sposterebbe non poco gli equilibri nel nostro campionato. Ciò giustifica il grande entusiasmo diffusosi in questi giorni nella piazza juventina in seguito al diffondersi delle voci relative all’interesse bianconero nei suoi confronti.

Da tempo, a Torino sono alla ricerca di un importante rinforzo a centrocampo e la qualità e l’intelligenza del croato garantirebbero un usato sicuro tutt’altro che snobbabile ad Allegri. Convincerlo non sarà però facile, per una serie di motivi che potremmo sicuramente riassumere nella spietata concorrenza che, età a parte, il 10 sta causando a livello continentale.

Senza dimenticare della volontà del Real Madrid, che far di tutto per non perderlo a parametro zero il prossimo giugno, riportiamo di un importante aggiornamento del giornalista spagnolo Ekrem Konur. A sua detta, infatti, sarebbe arrivata un’offerta dal Qatar, prontamente rifiutata dal più volte nominato, consapevole di poter essere ancora determinante ad alti livelli.