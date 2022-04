Juventus, parlano i numeri | Il paragone Allegri-Pirlo

Un sabato amaro per la Juventus, che ha conquistato solo un punto (e in extremis) nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna.

I rossoblu sono passati in vantaggio con Arnautovic e sono stati agguantati dalla Juve solamente in pieno recupero grazie alla rete di Vlahovic, quando gli ospiti erano ridotti in nove uomini per le espulsioni di Soumaoro e Medel. Un pareggio che ha messo a nudo le difficoltà dei bianconeri, che ora devono guardarsi le spalle in classifica.

Il quarto posto, l’ultimo che manda in Champions League, è a rischio visto che potenzialmente la Roma (che sarà impegnata a Napoli lunedì) potrebbe avvicinarsi. Ai tifosi la prestazione di Morata e soci non è piaciuta e il tecnico Allegri è finito sul banco degli imputati sui social.

Juventus, Allegri non riuscirà a fare meglio di Pirlo

Sportmediaset ha messo a paragone l’allenatore livornese con il suo precedessore Andrea Pirlo. Quest’ultimo nel coro della sua unica stagione sulla panchina dei bianconeri è riuscito ad ottenere 78 punti in classifica, oltre che la vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Risultato che non è bastato a garantirgli il posto anche per la stagione successiva. Max Allegri, che è arrivato proprio al suo posto, non riuscirà a fare meglio del suo precedessore. Anche vincendo infatti tutte le partite rimanenti la Juve di Allegri non riuscirebbe ad andare oltre i 78 punti, con la possibilità di conquistare “solo” la Coppa Italia. Il paragone tra i due pende dunque dalla parte del campione del mondo 2006 ed è anche per questo motivo che non stanno mancando sui social le critiche al tecnico e alla società.