Juventus, svolta per la stagione | Ora bisogna guardarsi indietro

La Juventus di Allegri non è riuscita ad andare oltre il pareggio nel match di ieri pomeriggio contro il Bologna.

Senza ombra di dubbio l’1-1 maturato alla fine di 98 minuti di gioco lascia l’amaro in bocca, anche se non bisogna dimenticarsi che fino al 90′ la Juve stava addirittura soccombendo contro i rossoblu, passati in vantaggio con Arnautovic. In pieno recupero ci ha pensato Vlahovic, insaccando da pochi passi una bella sforbiciata di Morata, a ristabilire la parità.

Un punto dunque più guadagnato che due persi, che ad ogni modo cambia la visione del finale di stagione della Juventus. Il tricolore sembrava essere utopia già prima del match, ora è davvero una chimera per Dybala e compagni. Che al contrario dovranno iniziare a guardarsi dietro.

Juventus, la Roma può insidiare il quarto posto dei bianconeri

La classifica infatti vede la Roma non molto distante dai bianconeri, 6 punti, con una partita ancora da giocare nel giorno di Pasquetta. E’ vero che i giallorossi saranno attesi da una difficilissima sfida sul campo del Napoli, ma Zaniolo e soci sono in gran forma e proveranno ad avvicinarsi al quarto posto. Conquistare un piazzamento in zona Champions League è troppo importante, considerando anche gli introiti economici che il torneo garantisce. Per questo motivo già a partire dalla prossima partita sarà fondamentale tornare a vincere pr i bianconeri. La Juve sabato prossimo sarà ospite del Sassuolo e il tecnico dovrà fare di tutto per far sì che i suoi uomini possano portare a casa i tre punti per blindare il piazzamento.