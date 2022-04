Juventus, veleno contro Allegri: “Codardi, da cacciare senza pietà”

Pasqua amara per i tifosi della Juventus, che non è andata oltre il pareggio nell’ultimo match casalingo di serie A contro il Bologna.

L’1-1 arrivato in pieno recupero grazie al gol di Vlahovic ha consentito ai bianconeri quantomeno di ottenere un punto per muovere la classifica. La squadra non ha brillato, mettendo a nudo i propri limiti. Ci si aspettava decisamente di più da parte dei ragazzi di Allegri, che nel corso di questa stagione hanno sciupato tante occasioni per avvicinarsi alla vetta.

Non stanno mancando sui social le critiche proprio all’allenatore bianconero. Tanti tifosi speravano che il ritorno dell’allenatore livornese potessea aprire fin da subito un nuovo ciclo vincente.

Juventus, il post di Bargiggia contro Allegri e la stampa sportiva

Il giornalista Paolo Bargiggia non sembra avere alcun dubbio: Allegri sarebbe da esonerare visto che non è riuscito a dare la sua impronta di gioco alla squadra bianconera, che rischia di fallire l’accesso alla prossima Champions League visto che dietro la Roma potrebbe avvicinarsi e la Fiorentina sta recuperando terreno.

Sarebbe da cacciare senza pietà Allegri. Invece, tutti codardi, a partire dalla stampa sportiva che lo protegge quando si accaniva sul povero @Pirlo_official alla sua primissima esperienza da allenatore con un terzo dello stipendio.@juventusfc@andagn https://t.co/yXYRWiRDnq — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) April 16, 2022

In un post su Twitter Bargiggia ha scritto: “Sarebbe da cacciare senza pietà Allegri. Invece, tutti codardi, a partire dalla stampa sportiva che lo protegge quando si accaniva sul povero Pirlo alla sua primissima esperienza da allenatore con un terzo dello stipendio”. Nel mirino dunque non solo l’allenatore, ma anche la stampa sportiva e la dirigenza bianconera.