Spalla KO, esce in barella: a serio rischio per la Juventus | I dettagli

Spalla KO, il calciatore è uscito in barella e probabilmente non sarà disponibile contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Frenata allo Stadium dal Bologna, per la Juventus si assottigliano ancora di più le speranze di poter rientrare nella lotta per lo scudetto. In effetti erano già residue prima della gara con i felsinei, ma dopo il mezzo passo falso di sabato bisognerà cominciare a guardarsi le spalle, con la Roma che in caso di vittoria contro il Napoli si porterebbe a -3 punti.

Consolidare il quarto posto ora diventa la priorità, oltre alla finale di Coppa Italia da conquistare nel ritorno con la Fiorentina in programma mercoledì prossimo a Torino. Dopo la Viola toccherà alla difficile sfida di campionato con il Sassuolo, squadra che apparentemente non ha obiettivi ma che quest’anno è stata impeccabile con le big. E contro la Juventus sarà certamente motivata nel fare una grande prestazione, sulla falsariga di quella dell’andata quando riuscì per la prima volta ad espugnare lo Stadium.

Spalla KO, il Sassuolo perde Toljan in vista della Juventus

Sassuolo che nel lunch match di sabato ha mostrato però qualche segno di cedimento. Si è arreso in trasferta contro un Cagliari che invece sta lottando con le unghie e con i denti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Contro i rossoblù è finita 1-0, ma il tecnico Alessio Dionisi non è un momento fortunato per quanto riguarda gli infortuni, che sembrano aumentare partita dopo partita. Tarda a svuotarsi l’infermeria neroverde, che conta attualmente diversi giocatori tra cui Berardi per via di un problema alla caviglia.

Difficile che il capitano degli emiliani recuperi per la Juventus. E probabilmente sarà assente anche il terzino destro Jeremy Toljan, che in Sardegna ha riscontrato un problema alla spalla dopo un contrasto ed è stato costretto ad uscire con l’ausilio di una barella.