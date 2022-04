Calciomercato Juventus, dalla Spagna riportano come sia Perez che Ancelotti siano d’accordo sulla decisione di metterlo in vendita.

Rafforzare l’out sinistro di difesa sarà una delle chiavi di volta in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri e la Juventus avrebbero già iniziato a sondare il terreno e sembrerebbe aver individuato un profilo che possa fare al caso loro.

Un’opzione che potrebbe risolvere, si spera, un problema che a questo punto non è più procrastinabile. Soprattutto perché il brasiliano Alex Sandro avrebbe le ore contate dopo una stagione decisamente deludente. Il tecnico livornese ha messo gli occhi su Ferland Mendy e il suo nome parrebbe mettere d’accordo un po’ tutti. Soffiarlo al Real Madrid non dovrebbe essere neanche troppo difficile, dal momento che il presidente Florentino Pérez, stando a quanto racconta il portale catalano elnacional.cat, non lo vede esattamente di buon occhio in questo momento.

Calciomercato Juventus, bianconeri sulle tracce di Mendy

È stanco dei suoi infortuni, che si sono fatti piuttosto frequenti, e delle conseguenze che ne sono derivate. Molti match sono sfumati proprio a causa dell’assenza di Mendy nei momenti cruciali. E neppure Carlo Ancelotti è un suo grande fan, per così dire, del difensore francese. Non a caso pare che stia invocando con una certa insistenza l’acquisto di un giocatore che possa compensare la perdita di Marcelo, che a giugno terminerà la sua gloriosa e ultradecennale avventura in maglia Blancos. Al Santiago Bernabéu nessuno dovrebbe quindi opporsi, almeno in teoria, alla cessione di Mendy. Molto probabilmente la società ha già intenzione di venderlo, ma alle sue condizioni.

Il Real Madrid non pare intenzionato a perdere un solo centesimo della cifra che investì nel 2019 per portare il difensore francese dalla sua parte. Se la Juventus lo vuole dovrà sborsare, perciò, 50 milioni di euro. Non uno in meno.