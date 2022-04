Calciomercato Juventus, saltano i nervi: via con la clausola. La situazione attorno al centrocampista comincia a farsi preoccupante

Saltano i nervi durante le festività pasquali. Secondo Elnacional.cat inoltre, si potrebbe avvicinare anche l’addio con la clausola rescissoria che molte squadre sarebbero anche disposte a pagare viste le qualità del calciatore. Una su tutte, così come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, è il Liverpool, che avrebbe avvisato la famiglia del giovane centrocampista.

Insomma, se la situazione attorno a Gavi sembrava essere chiara e delineata, con un rinnovo ormai pronto, negli ultimi giorni si è un poco ingarbugliata. Soprattutto per quelle che sarebbero le reticenze del Barcellona di concedere al giocatore un ingaggio da top player, così come richiesta da parte di Ivan de La Pena che lo rappresenta. Il nodo gira tutto alla questione economica. E potrebbe portare insomma a dei clamorosi colpi di scena.

Calciomercato Juventus, via con la clausola

Il Barca frena. Perché nonostante abbia visto da vicino quali sono le potenzialità di Gavi, non vuole fare il passo più lungo della gamba in questa operazione. Nel senso, non vorrebbe offrire un contratto incredibilmente alto a un giocatore minorenne, anche perché si potrebbero creare delle incomprensioni con gli altri elementi della rosa.

La questione quindi rimane aperta, anche se Xavi ovviamente farà di tutto per cercare di trattenere il calciatore per un lungo periodo. Ma è tutt’altro che scontato a differenza di qualche giorno fa, con la clausola che quindi di 50 milioni di euro che rimane attiva. Liverpool in primis, Juventus, e anche altre big del calcio europeo rimangono così alla finestra. In attesa dell’evolversi della situazione che potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola.