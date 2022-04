Il calciomercato della Juventus in estate sarà davvero bollente visti i tanti movimenti che si preannunciano in casa bianconera.

La volontà della società è chiara, è quella di allestire una squadra sempre più competitiva sia per la serie A che per l’Europa. Allegri sa bene che servono rinforzi praticamente in tutte le zone del campo, la dirigenza è pronta ad accontentare le sue richieste tenendo ovviamente anche d’occhio il bilancio. Ma dove si investirà di più?

In attacco al momento pare esserci una priorità, considerando la sicura partenza di Dybala a parametro zero e la situazione Morata ancora da risolvere. Servirà un grande campione da affiancare a Vlahovic, sicuro perno del reparto offensivo. Ma anche negli altri reparti ci sarà bisogno di volti nuovi.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic per dare qualità a centrocampo

Sulla linea mediana serve un rinforzo di qualità, un top player di grande spessore. Molto complicato arrivare a Gravenberch dell’Ajax, che pare destinato ad approdare al Bayern Monaco. I tifosi continuano a sognare il ritorno di Pogba, che pure pare complicato. L’ingaggio del francese è molto alto e difficile pensare che la Juventus possa offrire quanto altri top club come Real Madrid e Psg. Il grande colpo a centrocampo potrebbe dunque essere Milinkovic-Savic, stella della Lazio e giocatore che fa la differenza in serie A. Per convincere i biancocelesti alla cessione, oltre che ad abbassare le richieste dei biancocelesti, potrebbe essere inserito in uno scambio uno tra Fagioli o Rovella, destinati a rientrare a Torino per fine prestito.