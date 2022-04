Calciomercato Juventus, cifra monstre per Dybala: si infiamma il derby che potrebbe decidere il futuro della Joya

S’infiamma il derby di mercato che potrebbe anche essere quello decisivo per il futuro di Paulo Dybala, l’attaccante che tra pochi mesi e dopo sette stagioni lascerà in maniera definitiva la maglia della Juventus. Non c’è solo l’Inter sulle tracce dell’argentino, ma secondo quanto riportate da tuttojuve.com, il derby di mercato si starebbe accendendo soprattutto in Inghilterra.

Perché la Premier League a quanto pare sarebbe ancora la metà preferita per Paulo. Che guarda soprattutto alla questione economica in questo momento per quello che potrebbe essere l’ultimo ingaggio importante della sua carriera. Arsenal e Tottenham infatti potrebbero mettere sul piatto 8 milioni di euro a stagione, e anche di più magari con i bonus, accontentando quelle che sono state le richieste che l’attaccante ha fatto alla Juve e che Cherubini, in sintonia con la società, non ha esaudito.

Calciomercato Juventus, derby londinese

Derby londinese insomma. Arteta e Conte lo prenderebbero subito Dybala. Ma c’è ovviamente, come spiegato nel corso di queste settimane, il forte e concreto interesse dell’Inter del grande ex Beppe Marotta, che forse a 8 milioni – in questo caso compresi i bonus – ci potrebbe arrivare. Sta al giocatore ovviamente decidere il proprio futuro. Essendo svincolato può tranquillamente capire da qui alla fine dell’anno qual è la soluzione migliore per lui e per la sua carriera.

Dovrà sicuramente fare una scelta di vita Dybala, che è alla ricerca come detto di un accordo economico decisamente importante. Senza dimenticare che da qui ai prossimi mesi anche altre società si potrebbero inserire nella corsa all’argentino.