Calciomercato Juventus, gratis da Allegri: “scippo” improvviso a Simeone

Calciomercato Juventus, colpo low cost: i bianconeri fiutano l’affare, e sono pronti a beffare l’Atletico Madrid.

Lunedì di Pasquetta, ma monopolizzato da interessanti indiscrezioni di mercato. Alcune di queste trapelano dalla Spagna: secondo quanto riferito da fichajes.net, ad esempio, la Juventus si sarebbe fiondata su un obiettivo dell’Atletico Madrid di Simeone.

Si tratta di Boubacar Kamara, centrocampista classe ’99 in forza al Marsiglia, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022, che non sarà rinnovato sebbene il club provenzale abbia provato in tutti i modi a convincere il “figliol prodigo” a restare in Ligue 1. Fino a pochi giorni fa il trasferimento del play maker ai Colchoneros sembrava potersi concretizzare da un momento all’altro; come evidenziato dal portale iberico, però, l’inserimento della Juventus rischia di cambiare le carte in tavola.

Ricordiamo che Kamara – oggetto del desiderio anche della Roma, prima che i giallorossi decidessero di virare su altri obiettivi per puntellare la zona nevralgica del campo – piace e non poco anche ad altri top club: oltre a diverse squadre della Premier, da segnalare anche l’interessamento di Barcellona e Milan, che fino a questo momento, però, non si è concretizzato in un vero e proprio blitz, limitandosi a timidi sondaggi esplorativi.