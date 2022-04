Calciomercato Juventus, l’assist del grande ex | Allegri ha il suo “nuovo Buffon”

Calciomercato Juventus, ci sono interessanti novità per quanto riguarda l’ingaggio del giovane estremo difensore.

Difesa e centrocampo. Sono questi i due reparti maggiormente attenzionati da Federico Cherubini. È qui che si stanno concentrando gli sforzi degli uomini-mercato della Juventus. E dunque anche del direttore sportivo bianconero, che sta lavorando alacremente per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, l’unico punto fermo, per ora, è Matthijs de Ligt.

Ad esclusione del forte centrale olandese, gli altri sembrano essere tutti in discussione. Giorgio Chiellini potrebbe dire addio a fine stagione e un’altra colonna portante come Leonardo Bonucci ha vissuto una stagione quasi interamente condizionata dai problemi fisici. Ma urge anche rifondare il centrocampo, per quasi tutti gli addetti ai lavori il “grande colpevole” di queste ultime due stagioni tutt’altro che esaltanti per la Vecchia Signora, che anche quest’anno – a meno di sorprese – dovrà verosimilmente accontentarsi della qualificazione alla prossima Champions League. In mezzo serve più qualità e soprattutto qualcuno che sia in grado di innescare un potenziale campione come Dusan Vlahovic, che nei suoi due primi mesi in bianconero non è stato sempre coinvolto a dovere e messo nelle condizioni di spaccare le porte come invece faceva a Firenze.

Calciomercato Juventus, Sarri va su Rico: addio definitivo a Carnesecchi?

Non desta troppe preoccupazioni, invece, la questione portiere. Dopo le incertezze iniziali, Wojciech Szczęsny è migliorato partita dopo partita, rivelandosi determinante in particolar modo nel neutralizzare i calci di rigore. L’estremo difensore polacco proprio oggi compie 32 anni e quasi certamente difenderà i pali della Juventus anche l’anno prossimo.

Ma Cherubini in questo caso sta operando in prospettiva, consapevole che prima o poi bisognerà trovare un sostituto dell’ex portiere della Roma. Sì, è stato da poco rinnovato Mattia Perin, tuttavia il grande obiettivo bianconero si chiama Marco Carnesecchi, a cui è stata già affibbiata l’etichetta di “nuovo Buffon” dopo le prodezze che sta compiendo in Serie B con la maglia della Cremonese. Il giovane portiere grigiorosso è di proprietà dell’Atalanta, che si è vista già recapitare diverse offerte dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Talks in progress for Sergio #Rico to #Lazio. The spanish goalkeeper (he is currently on loan at RCD Mallorca) will leave #PSG in summer and Lazio are ready to open talks for a loan with option to buy, which could become an obligation upon reachin certain conditions. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 17, 2022

I biancocelesti vogliono Carnesecchi e non ne fanno mistero ma non sarà semplice soddisfare le richieste economiche degli orobici. Ecco perché il club di Claudio Lotito pare stia seguendo anche la pista che porta allo spagnolo Sergio Rico del Psg (oggi al Maiorca in prestito) come riporta sul suo profilo Twitter il giornalista Nicolò Schira.