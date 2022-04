Calciomercato Juventus, sorpasso al fotofinish di Mou | L’indizio è una sentenza

Calciomercato Juventus, irrompono anche i giallorossi nella trattativa per il calciatore che piace anche al Milan e ai bianconeri.

Che la Roma gli stia spudoratamente facendo la corte non è certo una novità. I giallorossi hanno più volte cercato di sondare il terreno in passato, ma alla fine, per un motivo o per un altro, non se n’è mai fatto nulla. Non sono i soli sulle tracce di Renato Sanches. Anche il Milan guarda al portoghese oggi in forza al Lille con un certo interesse, ma anche i rossoneri, come la Roma, non sono ancora riuscitui a mettere sul piatto una proposta che potesse soddisfare le richieste del calciatore e del suo entourage.

E se è vero che tra i due litiganti il terzo gode, non è da escludersi che possa essere la Juventus a spuntarla e ad avere la meglio in questo scenario così confusionario. Già, perché neanche ai bianconeri dispiacerebbe avere in squadra il centrocampista corteggiato da mezza Europa e che è riuscito a rilanciarsi in Francia dopo l’esperienza fallimentare in Germania con il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Mourinho vuole portare Renato Sanches alla Roma

I bookmaker non ci credono più di tanto, però. Sono praticamente certi che Renato Sanches vestirà la maglia rossonera, nella prossima stagione, o che al massimo deciderà di rimanere al Lille. Il trasferimento alla Juventus è bancato 12 volte la posta ed è leggermente meno improbabile di un suo sbarco all’Inter, al Barcellona e all’Arsenal.

Gli analisti ritengono, in definitiva, che la Roma, quotata a 6 in relazione alla possibile nuova avventura del centrocampista, abbia qualche chance in più di portarlo dalla sua parte rispetto alla Juventus. Ma la Vecchia Signora, lo sappiamo bene, ha sempre qualche asso nella manica da tirare fuori al momento giusto. E se deciderà che Renato Sanches è l’uomo giusto, non ci saranno quote che tengano.