Calciomercato Juventus, esonero Allegri | Agnelli “smentisce” tutti

Calciomercato Juventus, esonero Allegri? Ci sono i presupposti per un cambio in panchina? Il futuro è chiaro.

Calciomercato Juventus, il tweet di ieri di Lapo ha fatto discutere tutta la fandom bianconera. Una sorta di frecciatina al mister Allegri, dovuta ad una stagione turbolenta e – per adesso – con zero titoli. Eliminazione prematura dalla Champions League, una corsa scudetto ormai lontana ma ancora una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare.

Il bilancio non è certo positivo rispetto alle ambizioni della squadra ma è anche vero che siamo all’inizio di un nuovo ciclo. Le basi sono state messe, ora, non si può più sbagliare. La prossima stagione sarà decisiva ma intanto la fiducia rimane invariata, Allegri è stato scelto per fare parte di questo progetto, per esserne il condottiero ideale.

Calciomercato Juventus, Agnelli non cambia idea | Allegri è ideale

Allegri non rischia il futuro e lo confermano anche le indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il mister toscano è stato scelto proprio perché ideale per rilanciare un nuovo ciclo e dalla prossima stagione con un mercato giusto la squadra ambirà – di nuovo – ai vertici in campionato ma soprattutto in Europa.

Una stagione non positiva ma la squadra andava riabituata a vincere. In questo senso Allegri è stato ideale almeno per mettere le basi per il futuro. Il centro del nuovo progetto sarà il bomber Dusan Vlahovic alla quale la Juventus ha affidato il centro dell’attacco, ma in difesa c’è un altro possibile nuovo veterano: De Ligt che potrebbe, addirittura, diventare il nuovo capitano. Insomma la Juventus è ancora solida così come il suo allenatore, alla quale la società continua a dare grande fiducia.