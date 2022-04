Calciomercato, il vento d’Arabia scuote la Juventus | 25 milioni: è addio

Si avvicina la fine del campionato di serie A ma nel frattempo la dirigenza continua a programmare il prossimo calciomercato della Juventus.

Se da un lato Allegri e i suoi uomini sono chiamati a dare il massimo per cercare di agguantare almeno il quarto posto e dunque il conseguente piazzamento in Champions League, dall’altro la società si sta muovendo con anticipo sugli obiettivi prefissati. E’ vero che nel calciomercato bisogna anche saper cogliere le occasioni che si presentano volta per volta, ma è altrettanto vero che ogni allenatore ha delle richieste particolari che si cerca di accontentare.

La Juventus nella prossima estate è destinata a subire dei cambiamenti. Non solo in attacco, dove si deve cercare il sostituto del partente Dybala, ma anche in altre zone del campo. Anche in difesa, dove per forza di cose si devono cercare gli eredi dei non più giovanissimi Bonucci e Chiellini. Con Bremer del Torino che rimane un obiettivo importante per il futuro.

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle piomba su Bremer

Sul difensore brasiliano la concorrenza tende ad aumentare. L’Inter pare essere in pole position, ma l’interesse dei bianconeri e anche quello del Milan tiene in piedi più opzioni per il centrale del Torino. Le sue prestazioni però non sono passate inosservate oltre i confini. Come ha spiegato Tmw anche alcune squadre di Premier League avrebbero messo Bremer nel mirino. L’Arsenal, ad esempio, ma anche il Newcastle. Quest’ultimo club ha il fondo Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, come proprietario e si candida ad essere il grande protagonista del prossimo mercato. Per Bremer il Torino chiede 25 milioni di euro ma l’impressione è che la cifra possa essere destinata a salire: per lui potrebbe scatenarsi un’asta internazionale.