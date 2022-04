Calciomercato Juventus, avanti con la “rivoluzione” | Allegri cambia tutto

Calciomercato Juventus, potrebbero non essere poche le novità in vista della prossima stagione. Il tecnico lo ha fatto capire tra le righe.

La Juventus si appresta a concludere una stagione che, qualunque dovesse essere il finale, non permette di guardare il bicchiere mezzo pieno. Anche se alla fine arriverà la seconda Coppa Italia consecutiva, visto che i bianconeri domani sera si giocheranno un posto nella finalissima dell’Olimpico contro la Fiorentina allo Stadium.

Certo, l’obiettivo iniziale era quello di finire tra le prime quattro e probabilmente Chiellini e compagni lo centreranno. Ma da qui a fare i caroselli per una qualificazione Champions ce ne passa. Soprattutto se si è reduci da un decennio di totale dominio in campo nazionale. Tante le criticità riscontrate da Massimiliano Allegri nel primo anno della sua seconda esperienza sulla panchina del club più titolato d’Italia. Più volte anche lo stesso allenatore è stato messo in discussione. E non deve essere stato piacevole per uno che nella durante la prima avventura juventina era abituato più alle feste per i vari trofei che alle critiche.

Calciomercato Juventus, cambi anche nello staff tecnico?

Molte cose invece non hanno convinto. E il tecnico livornese sembra avere le idee abbastanza chiare a riguardo. Lo ha detto tra le righe durante la conferenza stampa di presentazione della semifinale di ritorno con la Viola di Vincenzo Italiano.

Allegri ha focalizzato più volte la sua attenzione sulla condizione fisica di alcuni giocatori, continuamente tartassati dagli infortuni muscolari. Un passaggio che il giornalista Romeo Agresti, tramite il suo canale You Tube, ha interpretato come una “frecciata” rivolta a qualcuno dello staff. “Un’impressione che ho da qualche settimana – ha detto – e che ha fatto capire anche oggi Allegri in conferenza, è che ci possa essere una rinfrescata in vista della prossima stagione all’interno dello staff tecnico dell’allenatore”.