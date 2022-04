Calciomercato Juventus, uragano Rudiger: il voltafaccia che fa godere Allegri e che potrebbe avvicinare il difensore alla maglia bianconera

Senza ombra di dubbio Rudiger è uno di quegli elementi che la Juventus segue da vicino e che vorrebbe prendere, anche per via dello status di svincolato, per la prossima stagione. Al momento il Chelsea non può muoversi in nessun modo, e il fatto che il tedesco vada in scadenza il prossimo 30 giugno, allora potrebbe sicuramente agevolare le cose in uscita.

Certo, le richieste sono importanti e a quanto pare hanno anche un poco spaventato la Juventus. Ma rimane il fatto che l’obiettivo rimane concreto, su questo ci sono pochi dubbi, e che Allegri lo vorrebbe allenare. Un’ulteriore spinta a quella che potrebbe essere la trattativa della prossima estate, arriva dall’Inghilterra, con una concorrente che alla fine potrebbe essere scartata proprio dallo stesso calciatore.

Calciomercato Juventus, Rudiger dice no allo United

Secondo il Manchester Evening News infatti, anche i Red Devils si sarebbero mossi per il giocatore. Ma il fatto che ci sia incertezza per il futuro, non solo per quanto riguarda la guida tecnica ma anche per quello che è un piazzamento alla prossima Champions League ancora da conquistare, avrebbero fatto prendere una decisione definitiva al calciatore, convinto del fatto che il Manchester United non possa essere la sua prossima squadra.

Un evento importante per la Juventus che così come ha spiegato la Gazzetta dello Sport qualche settimana fa, ha fatto un passaggio concreto con l’entourage dell’ex Roma per cercare di portarlo a Torino la prossima stagione. Vedremo quali saranno gli sviluppi, ma la sensazione è che Cherubini sia ancora, decisamente, in corsa.