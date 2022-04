Calciomercato, tris d’assi deluxe: Juventus tagliata fuori per il super colpo

Calciomercato, tris d’assi deluxe: Juventus tagliata fuori per il colpaccio in difesa.

Non è sicuramente un segreto che in casa Juventus Cherubini sia alla ricerca di difensori visti gli imminenti probabili addii dei senatori Chiellini e Bonucci. Come ogni volta che bisogni ringiovanire l’organico, tanti sono i profili che si vanno a valutare durante una intera sessione di calciomercato e ovviamente non si ci preclude mai la possibilità di sognare in grande.

Uno dei sogni della dirigenza Bianconera è il senegalese Kalidou Koulibaly, in forza al Napoli di Spalletti. Negli scorsi anni il difensore partenopeo è stato quasi sempre presente nella lista dei calciatori “sacrificabili” di Aurelio De Laurentiis, ovviamente non per demeriti ma anzi perché la crescita degli ultimi anni avrebbero permesso al presidente di incassare diverse decine di milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il “nuovo” difensore non sarà Koulibaly

Secondo quanto riportato da “Fichanes.net” Koulibaly sarebbe anche disposto a lasciare Napoli a condizione di andare in una tra Barcellona, Real Madrid e Manchester City, che tra l’altro sono proprio alla ricerca a loro volta di un buon innesto difensivo. Come detto all’inizio la Juventus risulta quindi tagliata fuori dai giochi, ma ciò sarebbe stato prevedibilissimo anche senza nessun tipo di dichiarazione da parte del giocatore. Koulibaly infatti veste la maglia del Napoli ormai da 6 stagioni e si può dire che egli sia diventato un napoletano a tutti gli effetti. Per questo motivo, considerata la storica rivalità tra le due squadre, anche il solo pensiero di andare alla Juventus molto probabilmente non ha nemmeno fatto capolino nella sua testa. Il calciatore africano quindi, alla ricerca della sua definitiva consacrazione, potrebbe allora rivelarsi uno dei nomi più caldi della prossima finestra di calciomercato.