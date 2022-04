Calciomercato Juventus, “firma” a un passo | Effetto domino Mendes

By

Quali saranno le prossime mosse del calciomercato della Juventus? I tifosi bianconeri sognano decisamente grandi rinforzi per la rosa di Allegri.

Alla fine della stagione attuale la dirigenza sarà chiamata a prendere altre decisioni importanti, dopo quella legata al futuro di Dybala che non vedrà alcuna proposta di rinnovo contrattuale. Diversi elementi dell’organico potrebbero lasciare Torino e bisognerà inoltre capire quale sarà il destino dei calciatori che attualmente si trovano altrove in prestito ma che nel prossimo anno calcistico potrebbero essere delle pedine preziose per l’allenatore.

Che dal canto suo ha la necessità di accogliere nuovi volti praticamente in tutte le zone del campo, considerando anche la volontà di abbassare l’età media della rosa. Fari puntati dunque sui tanti nomi che stanno circolando in questo periodo come possibile rinforzi.

Calciomercato Juventus, Asensio nella scuderia di Mendes

Uno dei possibili obiettivi bianconeri per rinforzare l’attacco potrebbe sfumare. Nelle scorse settimane si è parlato infatti anche di Marcos Asensio come sostituto di Dybala al fianco di Vlahovic. Il calciatore spagnolo pare essere agli sgoccioli della sua esperienza con il Real Madrid, visto che rischia di trovare sempre meno spazio in futuro.

Esclusiva: Asensio sta per entrare nella scuderia del noto agente 🇵🇹 Jorge Mendes. Tottenham, Arsenal e Milan sullo spagnolo @cmdotcom pic.twitter.com/eQQ45sQkIW — Daniele Longo (@86_longo) April 20, 2022

Come ha scritto Daniele Longo su Twitter lo spagnolo sta per entrare nella scuderia dell’agente portoghese Jorge Mendes. Una firma che potrebbe innescare un effetto domino sul mercato, visto che potrebbe avvicinare il calciatore a Tottenham, Arsenal e Milan. Sono queste le tre squadre che paiono essere in pole position per aggiudicarselo.