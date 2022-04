Calciomercato Juventus, salta il colpo a zero: irruzione dalla Premier

Calciomercato Juventus, addio al colpo possibile a parametro zero. Ecco cosa potrebbe succedere dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avevano individuato un nuovo profilo, davvero, importante a parametro zero, si trattava di un giocatore del Marsiglia, Boubacar Kamara, che però adesso sarebbe vicino alla firma con una squadra inglese.

Come scrivono da ‘Fichajes.net’, il profilo finito nel mirino di Cherubini e Arrivabene adesso è diventato un obiettivo prioritario per l’Aston Villa di Steven Gerrard. Kamara è stato tempo corteggiato dalla Vecchia Signora ma alla fine finirà, molto probabilmente, in Premier League.

Calciomercato Juventus, addio a Kamara | Vola in Premier League

Per volere di mister Gerrard, il calciatore è ad un passo dalla firma con la squadra inglese che vuole rilanciarsi in modo definitivo. Come ogni club inglese, anche l’Aston Villa ha grosse ambizioni. E data anche la buona disponibilità economica, il club, sembra deciso ad andare avanti nella sua intenzione. Chiudere l’operazione il prima possibile anticipando così la concorrenza.

Nonostante l’interesse dei bianconeri a tesserare giovani prodigi e la volontà di arrivare a nomi importanti sul mercato, il club di Andrea Agnelli dovrà rassegnarsi almeno per questa volta. Kamara è molto quotato e potrebbe diventare un titolare della squadra di Gerrard che, in questo momento, lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma è un operazione in dirittura d’arrivo.