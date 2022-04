Calciomercato Juventus, regalo dal PSG: Allegri sfida il Milan

Calciomercato Juventus, Allegri sfida il Milan per il colpo dal PSG. Gli ultimi aggiornamenti.

La Vecchia Signora ha da poco strappato il pass per la finale di Coppa Italia, in programma l’11 maggio contro l’Inter di Simone Inzaghi, autrice della grande delusione targata Sanchez lo scorso gennaio.

Senza troppe proiezioni in avanti, in quel di Torino c’è l’esigenza di lavorare e pensare step by step, al fine di operare con serenità e affrontare nel migliore dei modi gli impegni di una stagione non proprio felice ma che potrebbe comunque concludersi con la vittoria di un titolo.

Scongiuri a parte, ciò che sembra certa è la necessità della dirigenza bianconera di rinforzarsi in diverse regioni di campo, ponderando al contempo in modo definitivo decisioni in vista di quello che sarà il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, testa a testa con il Milan per il difensore del PSG

Per affrontare quest’ultimo servirà consegnare ad Allegri una squadra maggiormente congeniale, epurata di quegli elementi divenuti un peso da un punto di vista tecnico oppure economico.

Sul fronte entrate, intanto, si registrano importanti aggiornamenti annunciati da Calciomercato.it. Milan e Juventus sono infatti sulle tracce di Thilo Kehrer, difensore centrale del PSG, arrivato alla società qatariota nel 2018 perché fortemente voluto dal mister di quegli anni, Thomas Tuchel.

L’esperienza transalpina non è stata felice quanto quella tedesca (Stoccarda prima e Schalke 04 poi) e Leonardo ha deciso di cercare una soluzione che permetta al duttile difensore tedesco di trovare una squadra di suo gradimento e che gli permetta di giocare con maggiore continuità. Il suo contratto è in scadenza nel 2023: logica conseguenza sarà l’avanzamento di richieste non proprio folli da parte del Paris, chiamato a riparare, nei limiti del possibile, ad uno dei tanti errori di mercato compiuti in questi anni.