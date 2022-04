Sono giorni chiave per quello che sarà il calciomercato della Juventus in ottica della prossima stagione calcistica.

La dirigenza è impegnata su più fronti. C’è la necessità di rinforzare la rosa di mister Allegri e dunque ci si aspettano volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo. La strategia del club però sarà inevitabilmente condizionata da quel che accadrà relativamente alla questione dei rinnovi contrattuali. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati quelli del secondo portiere Perin e di Cuadrado.

Rimangono dunque in bilico De Sciglio e Bernardeschi. Per quanto riguarda il difensore non dovrebbero esserci stravolgimenti: ci sarà un’offerta al ribasso, ma dovrebbe rimanere a Torino, vista anche la grande stima del tecnico nei suoi confronti.

Calciomercato Juventus, nessun rinnovo in vista per Bernardeschi

E Bernardeschi? A quanto pare il futuro del jolly offensivo della rosa di Allegri, ieri a segno, sarebbe stato già deciso.

Nonostante la buona prestazione in Coppa Italia con la Fiorentina, #Bernardeschi non rinnoverà con la #Juventus

Era disponibile ad abbassarsi lo stipendio, ma la società ha deciso di privarsene lo stesso. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) April 21, 2022

