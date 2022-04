Calciomercato Juventus, infortunio e nuovo flop | Ritorno immediato

Non ci sono solo acquisti all’orizzonte nel prossimo calciomercato di una Juventus sempre più intenzionata a cambiare pelle.

La squadra bianconera si appresta ad essere la protagonista della prossima sessione estiva dei trasferimenti. Dopo aver preso Vlahovic e Zakaria c’è l’intenzione di ringiovanire l’organico di Massimiliano Allegri. E per questo motivo senz’altro arriveranno delle nuove pedine praticamente in tutte le zone del campo. Non c’è reparto infatti che non necessiti di innesti.

Bisognerà ovviamente tenere d’occhio anche il bilancio, capire come e dove dovranno essere fatti gli investimenti maggiori. E si dovrà pensare anche a delle cessioni: sia per reperire un tesoretto da reinvestire, sia per contenere il monte ingaggi. Per questo motivo, dopo quella di Dybala a parametro zero, non si escludono delle altre partenze eccellenti.

Calciomercato Juventus, si spera nel riscatto di Ramsey da parte dei Rangers

Ci sono alcuni giocatori che sono in prestito altrove, e uno di questi è Aaron Ramsey. Che in questa stagione sta vestendo la maglia dei Glasgow Rangers in Scozia. Il centrocampista gallese ha un ingaggio molto importante, 7 milioni di euro, e per questo motivo la Juventus spera – come scrive anche il Corriere dello Sport – che la formazione scozzese faccia uno sforzo economico per riscattarlo. Finora però la sua stagione è stata altalenante e nell’ultimo confronto con il Celtic in Scottish Cup il calciatore ha dovuto abbandonare il campo dopo 40 minuti. Un nuovo infortunio che potrebbe compromettere la volontà dei Rangers di riscattarlo.