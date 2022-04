Juventus, l’attacco social del figlio di Pirlo diventa subito virale: “Sbaglio anche su questo?”.

Oggigiorno i social media sono ormai diventati uno dei mezzi di comunicazione più potenti che ci siano. Tramite essi infatti tutti, ma davvero tutti, possono giustamente esprimere il loro pensiero, giusto o sbagliato che sia.

Gli esempi sono davvero variegati: si parte dai giocatori che pubblicano dei posts con lo scopo di comunicare ai loro followers la loro prossima destinazione di mercato, passando per i numerosissimi allenatori improvvisati che espongono teorie tramite cui la loro squadra del cuore avrebbe vinto senza nemmeno così tanti problemi Scudetto e Champions League, per arrivare alle infinite discussioni circa l’operato, sempre malvagio, di società, direzione sportiva, allenatore e giocatori tutti.

Juventus, baby Pirlo infiamma gli animi

Proprio il figlio di Andrea Pirlo, Nicolò, tramite un tweet pubblicato poche ore fa incalzava: “sta di fatto che la Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio anche su questo? “. Inutile dire che il numero di commenti, tra sostenitori e oppositori, del tweet è salito subito rovinosamente. Le parole al veleno del giovane hanno quindi acceso gli animi dei tifosi juventini che hanno subito espresso la loro opinione circa l’operato di Allegri e circa le differenze tra la squadra della Juventus dello scorso anno e quella di quest’anno. Visto il clamore mediatico, però. Nicolo, forse anche su invito del padre, ha poi ritrattato quanto scritto tramite un altro tweet. quest’ultimo recita infatti “comunque non travisate le parole, io mi riferisco alla modalità di gioco, non ad altro. La Juve di quest’anno è una grande squadra, rispetto per il mister e per i giocatori!”. A quanto pare quindi è stato tutto un malinteso fondato su un travisamento del suo pensiero, o almeno questo è quanto vuole farci credere

.