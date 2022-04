Calciomercato Juventus, scelta di vita dietro l’angolo: doppia offerta sul tavolo

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e i possibili colpi da mettere a segno nella prossima estate.

Ancora qualche partita per completare questa stagione, con la speranza di centrare non solo il quarto posto e dunque l’accesso alla prossima Champions, ma anche conquistare la Coppa Italia. L’11 maggio ci sarà la sfida contro l’Inter e arricchire la bacheca con questo trofeo potrebbe essere un ottimo inizio per un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Allegri.

L’allenatore nel frattempo avrà già fatto le sue richieste al club guardando al futuro. Non c’è zona del campo che non necessiti di nuovi innesti. Serviranno giocatori pronti, giovani ma già con un buon curriculum, elementi che possano rendere sempre più forte e competitiva la squadra. Anche in difesa si preannunciano dell novità importanti.

Rimane infatti da capire quale sarà il futuro di uno dei leader del pacchetto arretrato di Allegri, vale a dire Giorgio Chiellini.

Giorgio #Chiellini will decide his future in the next weeks. His contract with #Juventus currently expires in 2023, but he could retire at the end of the season. Meanwhile Juve and Italy National Team captain has received interests from 2 #MLS’s clubs. #transfers

