Calciomercato Juventus, Dybala ha scelto il nuovo club: firma un triennale

Calciomercato Juventus, c’è la prima offerta per Paulo Dybala: ecco cosa può succedere nel futuro della Joya.

Calciomercato Juventus, il futuro della Joya potrebbe essere di nuovo in Serie A. Come comunica il giornalista ‘Nicolò Schira’ sul proprio profilo Twitter, l’Inter avrebbe pronta la prima offerta per Dybala.

Ci sarebbero infatti già dei colloqui tra l’entourage di Dybala e l’Inter. I nerazzurri avrebbero pronta la prima offerta per la Joya che ammonterebbe a tre anni di contratto per 7 milioni.

Calciomercato Juventus, addio Dybala | L’Inter ha pronta l’offerta da 7 milioni

La Joya, alla fine, potrebbe scegliere i nerazzurri per il suo futuro. L’offerta di 7 milioni per tre anni di contratto potrebbe risultare fatale. Non più l’Atletico Madrid ma Inter in pole.

Già ai tempi della Juventus, Marotta riuscì a prendere un giovane Dybala dal Palermo e adesso potrebbe ritrovare la Joya ma a Milano. Un addio che vuol dire, anche, scegliere la squadra più rivale dei bianconeri, non è un caso che la sfida tra i bianconeri e l’Inter venga denominata “Derby d’Italia”. Un acquisto che, se messo in porto, garantirebbe ai nerazzurri di arrivare a parametro zero ad uno dei profili più interessanti della Serie A. Staremo a vedere cosa succederà ma le parti sembrano più vicine che mai, almeno stando alle indiscrezioni.