Calciomercato Juventus, la quiete dopo la tempesta | Accordo con clausola monstre

Calciomercato Juventus, accordo vicino per il rinnovo tra il club e il difensore che nelle scorse settimane era stato accostato ai bianconeri.

Nella prossima sessione di calciomercato la Juventus avrà inevitabilmente un bel po’ di nodi da sciogliere. Tra contratti da rinnovare e accordi da concludere, non c’è un attimo di pace per la società bianconera.

Ma c’è una trattativa che proprio stenta a decollare: quella riguardante Ronald Araújo. Il nome del calciatore uruguaiano era già stato accostato da tempo alla Vecchia Signora. Il suo contratto con il Barcellona scade a giugno del 2023 e dalla Spagna avevano fatto sapere che il discorso relativo alla sua possibile cessione sarebbe stato affrontato dalle parti in causa nel mese di maggio. Oggi, invece, la doccia fredda. Non ci sarà nessun accordo e a comunicarlo, tramite Twitter, è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Dal suo messaggio traspare chiaramente che non c’è neanche uno spiraglio, una minuscola possibilità che il difensore possa vestire la maglia bianconera.

“Non ci sono problemi con il prolungamento del contratto di Ronald Araújo. È fatto e completamente concordato da due settimane: questione di tempo per preparare i contratti, completare i dettagli e quindi annunciare l’accordo”. Il suo nuovo contratto, fa sapere ancora Romano, verrà prolungato di ulteriori tre anni, fino a giugno 2026. Niente da fare perciò per la società torinese, che pure avrebbe desiderato assoldarlo in tempo utile per la prossima stagione e soffiarlo al Real Madrid, anch’esso sulle sue tracce.

There are no issues or problem with Ronald Araújo’s contract extension. It’s done and fully agreed since two weeks – matter of time to prepare contracts, complete details then announce the agreement. 🇺🇾🤝 #FCB

Details are confirmed too: deal until June 2026, €1b release clause. pic.twitter.com/fTem3KArPH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2022