Calciomercato, uragano Milan e addio Juventus: Cherubini spalle al muro

Calciomercato, i rossoneri nei prossimi mesi potrebbero avere una nuova proprietà e si preparano a fare la voce grossa sul mercato.

Ci sono ancora circa trenta giorni per dare un senso a questa stagione e renderla meno grigia. Il quarto posto in campionato e la vittoria della Coppa Italia sono gli obiettivi a breve termine che la Juventus si è prefissata di raggiungere.

Due obiettivi che, se centrati, non cambierebbero radicalmente il giudizio sull’annata travagliata degli uomini di Massimiliano Allegri. Ma al tempo stesso consentirebbero di guardare al futuro con maggiore ottimismo. La dirigenza bianconera intanto è già focalizzata sulla stagione che verrà e non vuole farsi trovare impreparata sul mercato. Una sessione importantissima, in cui commettere passi falsi potrebbe rivelarsi deleterio. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria a gennaio hanno migliorato la rosa a disposizione del tecnico toscano ma non possono certo bastare per far sì che la Vecchia Signora possa tornare ad essere competitiva su tutti i fronti. Un reparto che il direttore sportivo Federico Cherubini cercherà di rinforzare è sicuramente la difesa. Per il reparto arretrato l’obiettivo numero uno è Antonio Rudiger, che dal prossimo luglio si libererà a zero dal Chelsea dopo che la lunga trattativa per il rinnovo si è risolta con un nulla di fatto.

Calciomercato, c’è anche il Milan su Rudiger

Difficile, quasi impossibile che il forte centrale tedesco decida improvvisamente di fare dietrofront e accettare la proposta dei Blues. Qualche settimana fa si era parlato di un principio di accordo con i bianconeri ma l’offerta economica non ha soddisfatto particolarmente gli agenti del giocatore. Che in questo momento è tentato dal Real Madrid: Carlo Ancelotti lo ha affrontato di recente in Champions League e ha deciso che dovrà essere lui il nuovo centrale dei Blancos.

🚨 AC Milan are competing with Juventus, Real Madrid, PSG and Barcelona to sign Antonio Rüdiger. #ACMilan #ChelseaFC pic.twitter.com/acS0sM8imi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 22, 2022

Come riporta l’esperto di calciomercato Ekrem Konur ci sarebbero però anche altri club su Rudiger. Tra questi c’è anche il Milan, che in estate potrebbe cambiare proprietà.