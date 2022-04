Sassuolo-Juventus, “allegrata” già pronta: nuova mossa a sorpresa

Superato lo scoglio Fiorentina e conquistato il pass per la finale di serie A, adesso per la Juventus è già tempo di voltare pagina.

Bisogna chiudere il campionato nel migliore dei modi, l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro della classifica in modo da poter partecipare alla prossima edizione della Champions League. Torneo che garantisce non solo una vetrina internazionale ma anche degli introiti economici che serviranno al club anche in chiave calciomercato.

Serve una vittoria dunque nel prossimo turno di campionato che si giocherà lunedì sera sul campo del Sassuolo. Squadra sempre ostica, con tanti giovani di talento e con un gioco che può mettere in difficoltà qualsiasi formazione. La Juve lo sa bene, visto che all’andata ha perso allo Stadium contro i neroverdi.

Juventus, contro il Sassuolo tornano Dybala e Cuadrado dall’inizio

Contro la Fiorentina sono state spese tante energie dal punto di vista fisico e nervoso. E dunque nei prossimi allenamenti il tecnico della Juve Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a capire chi avrà più “benzina” nelle gambe da spendere. Dybala e Cuadrado non hanno giocato dall’inizio contro i viola in Coppa Italia quindi sono alte le probabilità di vederli in campo invece dal 1′ in campionato. In difesa Danilo dovrebbe giocare a destra, con Pellegrini che scalda i motori per la corsia opposta. La mancanza di alternative a centrocampo potrebbe spingere Allegri a scegliere il 4-2-3-1 come modulo. In questo caso Zakaria-Rabiot sarebbe la cerniera centrale, con Cuadrado, Morata (o Kean) e Dybala alle spalle di Vlahovic.