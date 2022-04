Calciomercato Juventus, addio definitivo | Spunta la data del nuovo accordo

Calciomercato Juventus, il difensore saluterà a fine stagione: ecco quando farà finalmente chiarezza sul suo futuro.

La situazione era chiara a tutti da mesi. Nonostante gli svariati tentativi per cercare di trattenerlo, il club si è sempre visto sbattere le porte in faccia. Mai uno spiraglio, ma solamente secchi rifiuti. Sempre enorme la distanza tra l’offerta e la domanda. E il tutto è stato reso più difficile dalla complicata situazione societaria che da qualche settimana sta attraversando il club. Una “crisi” che non ha certamente aiutato.

Ora è ufficiale: Antonio Rudiger dal prossimo luglio non sarà più un giocatore del Chelsea. Si conclude un’avventura durata cinque stagioni: era il 2017 quando il centrale difensivo tedesco arrivò dalla Roma dopo alcune interessanti annate in giallorosso che gli erano valse la chiamata da Londra. Come spiega The Athletic, l’ex romanista rivelerà probabilmente nella prossima settimana quale sarà la sua nuova destinazione. Detto, fatto dunque. Rudiger infatti aveva garantito che avrebbe reso noto il suo futuro entro fine aprile. Impossibile perciò che sarebbe potuto rimanere al Chelsea, considerato che il glorioso club londinese non passerà di mano prima di maggio.

Calciomercato Juventus, finisce l’avventura di Rudiger al Chelsea

Nel corso degli ultimi mesi gli agenti di Rudiger hanno intrattenuto rapporto con diversi top club d’Europa, tra cui la Juventus, con la quale sembrava esserci un principio di accordo. E stando ai rumors provenienti dall’Inghilterra, il tedesco aveva gradito l’interesse bianconero ma dopo le prime due proposte le due parti non erano riuscite a trovare un accordo. La destinazione più probabile è ad oggi quella di Madrid: Carlo Ancelotti lo considera indispensabile per la difesa del suo Real e dalla Spagna sono pronti ad affondare il colpo dopo i proficui incontri con il suo entourage.