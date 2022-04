Calciomercato Juventus, addio dopo un anno: la reazione social svela tutto

Calciomercato Juventus, il suo primo anno non è stato dei più felici. L’annuncio social fa grande chiarezza sulle possibilità di addio dopo solo una stagione.

Spesso, nel nostro campionato, abbiamo assistito a numerose situazioni in cui giocatori arrivati dall’estero vivessero plurime difficoltà nell’adattarsi ad una competizione come la Serie A che, seppur meno affascinante delle altre, continua ad essere considerata come tra i più difficili.

Basti ricordare alle prime partite di Cristiano Ronaldo in bianconero, quando il campionissimo portoghese non riusciva in nessun modo ad andare a segno salvo poi sbloccarsi definitivamente dopo i suoi primi 270 minuti italiani.

Senza pensare troppo al passato, riportiamo di un aggiornamento più che importante e che potremmo considerare una sorta di esempio all’inverso.

Calciomercato Juventus, l’annuncio social che svela il futuro di De Paul

Ci riferiamo alle ostilità fronteggiate da Rodrigo De Paul in Spagna, dopo aver lasciato l’Udinese per sposare la causa dell’Atletico Madrid. L’ambientamento in Liga alla corte di Simeone non è stato dei più felici e da diverso tempo a questa parte si parla del forte interesse di diverse realtà italiane per l’ex bianconero friulano.

Tra le varie, si segnalava anche la Juventus ma, stando al tweet di Matteo Moretto non sembrano esserci i presupposti per assistere ad una sortita del 5 la prossima estate. Di seguito il contenuto.

“Non c’è il minimo problema tra Atlético e De Paul. Il giocatore si trova bene e vuole rimanere dov’è. Il club crede fermamente nelle qualità del giocatore e non ha intenzione di venderlo. Fine della questione“.