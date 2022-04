Dalla Spagna | Calciomercato Juventus, l’erede di Szczesny è un pluri Campione d’Europa.

Il contratto di Wojciech Tomasz Szczęsny è in scadenza nel 2024 e, per questo, la Juventus ha formalmente dato inizio alla ricerca di un suo sostituto. Questo perché, tra l’altro, la partenza di Szczęsny già questa estate assicurerebbe al club torinese quantomeno un minimo di entrata dalla vendita del suo cartellino.

Nonostante la presenza di Mattia Perin, però, la ricerca di mercato della dirigenza bianconera sembra essere volta a sondare profili da candidare a primo portiere, e non come sostituto. Diversi sono i nomi che nelle ultime settimana sono stati accostati alla porta bianconera, tra cui spicca un calciatore dal curriculum lungo e interessante: un ex-Real Madrid.

Calciomercato, Navas per navigare in acque sicure

Il sopracitato ex portiere del Real Madrid è il costaricano Keylor Navas, attualmente al Paris Saint-Germain. Il portiere, che proprio l’anno scorso aveva prolungato il suo contratto fino al 2024, sembra però in parte soffrire della compresenza di Gianluigi Donnarumma per via della perdita della continuità di gioco e sarebbe per questo ben pronto ad una nuova avventura. Tra le squadre interessate ci sono: il Newcastle United, con l’astronomico capitale messo a disposizione dal nuovo presidente; il Siviglia per via della possibile partenza dell’attuale estremo difensore Bono e infine la Juventus per via appunto della arci probabile partenza di Szczesny. Resta da vedere quindi se a convincere il costaricano saranno i soldi, il ritorno in Spagna dove ha giocato per svariati anni o magari il fascino della sempre verde storia della ” Vecchia Signora”. A riferirlo è fichajes.net.