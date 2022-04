Calciomercato Juventus, Mou “scippa” Allegri | Prende quota il doppio colpaccio

Calciomercato Juventus, la Roma pensa in grande: l’indizio dei bookmakers che non può passare inosservato.

Distante soltanto 5 lunghezze, la Roma di José Mourinho proverà a mettere pressione alla Juventus di Max Allegri: i giallorossi saranno di scena al “Meazza” in uno degli anticipi validi per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, ma il confronto-scontro tra bianconeri e capitolini vedrà nelle trattative di mercato un inossidabile punto di non ritorno.

Sono diversi gli affari “incrociati” che vedono coinvolti le due compagini. E così, se nelle ultime settimane il profilo di Nicolò Zaniolo è tornato ad aleggiare insistentemente in orbita juventina, dal canto suo la Roma avrebbe messo gli occhi su Paulo Dybala, che non ha rinnovato il suo contratto con “Madama” in scadenza nel 2022, per la precisa volontà da parte del management della “Vecchia Signora” di puntare su altri obiettivi per la prossima estate. Situazione simile a quella della Joya la sta vivendo Federico Bernardeschi al quale, salvo clamorosi colpi di scena, Cherubini non presenterà alcun tipo di offerta contrattuale. Ed ecco che sia l’ex Palermo, sia l’ex Fiorentina, risultano essere due profili spendibili per la Roma, a caccia di occasioni intriganti per puntellare la rosa.

Calciomercato Juventus, la Roma fiuta il doppio affare

In tal senso, un indizio di mercato è fornito dalle quote Sisal. Il noto bookmakers, infatti, banca a 4 il possibile approdo di Dybala nella Capitale. Ma non solo. Un eventuale trasferimento di Bernardeschi sulla sponda giallorossa del Tevere è quotata a 6.00: si tratta di due piste da non scartare a priori, e che nel corso delle prossime settimane potrebbero offrire nuove ed interessanti chiavi di lettura.