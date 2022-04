Campione d’Europa per la Juventus: Cherubini cala il jolly vincente

Il campione d’Europa in carica piace a tutti ma adesso Cherubini avrebbe il jolly per chiuderlo prima delle rivali.

Un campione d’Europa per Allegri. Cherubini vuole a tutti i costi chiudere l’operazione Rudiger, il tedesco è un centrale in scadenza dal Chelsea che sta, chiaramente, ingolosendo tutte le big d’Europa

Prestazioni importanti con risultati altrettanto soddisfacenti. Rudiger è una certezza, un giocatore su cui contare. Il centrale tedesco è garanzia sotto ogni punto di vista. Da ‘footmercato.net’ sono sicuri però che la Juventus continui ad essere la squadra favorita per la corsa al centrale tedesco.

Calciomercato Juventus, Rudiger è sempre più vicino

Il Real Madrid deve ancora chiudere due obiettivo fondamentali e, probabilmente, non avrà più soldi da spendere. Il Psg invece ha un’offerta importante mentre la Juventus avrebbe il progetto più ambizioso. Non è infatti scontato pensare che Rudiger venga scelto come sostituto ideale di Giorgio Chiellini, il capitano bianconero è prossimo al ritiro e il 29enne tedesco potrebbe infatti prendere l’eredità importante del capitano. La Juventus favorita ma occhio alla concorrenza. Rudiger è un profilo attualmente tra i più importanti sul mercato e tra l’altro con una possibilità di chiuderlo a parametro zero che rappresenta un vantaggio sotto ogni punto di vista. Staremo dunque a vedere quello che succederà ma la squadra di Allegri ci crede fortemente e non vuole fallire, nonostante la grande concorrenza estera.