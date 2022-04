Sassuolo-Juventus, emergenza infinita per Allegri: terza esclusione consecutiva

Sassuolo-Juventus, niente da fare per il centrocampista: il tecnico potrebbe riproporre la soluzione già vista in Coppa Italia.

Dimenticare il mezzo passo falso casalingo con il Bologna e blindare il quarto posto. Sono questi i due obiettivi a breve termine della Juventus. Senza farsi distrarre da altro, i bianconeri sono chiamati a ripetere la buona prova esibita mercoledì scorso nella semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina e portare via tre punti fondamentali da Reggio Emilia. Già, perché battendo un Sassuolo senza più ormai obiettivi concreti i bianconeri aumenterebbero il divario dalla Roma, travolta 3-1 nell’anticipo di San Siro con l’Inter.

Massimiliano Allegri ha avuto le risposte che cercava nella gara coi viola ed è pronto ad un rush finale che potrebbe ancora riservare emozioni alla sua Juve. Una su tutte, la finale di Coppa Italia con l’Inter che si giocherà il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico. L’allenatore livornese sembra avere le idee chiare a proposito del posticipo coi neroverdi di lunedì, anche se è ancora emergenza infortuni in alcuni reparti chiave.

Sassuolo-Juventus, Arthur assente anche a Reggio Emilia

Quello più in sofferenza continua ad essere il centrocampo, che anche in Emilia non potrà contare sulle geometrie di Arthur: il regista brasiliano anche oggi si è allenato a parte – come comunica il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese tramite il suo profilo Twitter – e quasi certamente non sarà convocato per il Sassuolo. Terzo forfait consecutivo per l’ex Barcellona, senza il quale la Juventus diventa più prevedibile soprattutto in fase di possesso palla. E Allegri potrebbe riproporre la coppia Danilo-Zakaria, con il nazionale verdeoro nuovamente adattato a centrocampista centrale.