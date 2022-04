Juventus, recupero lampo per Allegri: nuovo “acquisto” per il rush finale.

Nell’ultimo periodo la Juventus di Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con numerosi e variegati infortuni. Il reparto che però ha sofferto più di tutti è sicuramente il centrocampo; nell’ultimo periodo, infatti, il tecnico livornese si è visto costretto ad adattare giocatori di altri reparti a centrocampo proprio perché la coperta si era fatta decisamente corta.

Zakaria, Mckennie, Arthur e Locatelli, questa è solo una piccola parte della lista completa degli infortunati di questa stagione. Ma se da un lato Zakaria è tornato da poco, disputando da titolare solo la gara con la Fiorentina, non c’è ancora traccia degli altri tre. Nonostante le continue rassicurazioni circa il miglioramento delle loro condizioni, infatti, nessuno dei 3 si è ancora visto in campo e nemmeno in allenamento.

Juventus, il recupero lampo di Mckennie fa sorridere Allegri.

Secondo quanto riportato da “Repubblica, edizione Torino” però la svolta è vicina: secondo i giornalisti Arthur e Mckennie torneranno a brevissimo. Il primo, la cui presenza quantomeno in panchina era già attesa per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina, dovrebbe essere già a disposizione per la prossima gara di campionato; il secondo, per il quale si prospettava un recupero decisamente più lungo visto il serio infortunio riportato al metatarso, sembrerebbe anch’egli pronto a tornare a disposizione del “Conte Max” già nella prima settimana di maggio. I recuperi di Arthur e Mckennie rappresentano senz’altro per Allegri un iniezione di fiducia per lo sprint finale del il campionato. Con loro due la Juve ritroverà sicuramente maggiore lucidità e idee di gioco, che serviranno per cercare in tutti i modi di “azzannare” il terzo posto di un Napoli quasi allo sbando, come testimoniato dalla sconfitta per 3 a 2 sul campo dell’Empoli rimediata oggi pomeriggio.