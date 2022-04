Calciomercato Juventus, decisione presa | Non rientra nei piani

Continuano ad accumularsi voci riguardo le prossime mosse del calciomercato della Juventus nella sessione estiva.

All’orizzonte si profilano diverse novità nell’organico bianconero, molto dipenderà anche da come si concluderà la stagione in corso. La squadra di Allegri è chiamata a conquistare almeno il quarto posto, l’ultimo che garantisce un posto in Champions League.

A bocce ferme la dirigenza farà le valutazioni del caso e si preannunciano dei cambiamenti un po’ in tutte le zone del campo. Non solo in attacco, dove si dovrà cercare l’erede di Paulo Dybala. Ma anche a centrocampo e in difesa dove c’è pure la necessità di abbassare l’età media. Per questo motivo saranno prese altre decisioni importanti.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in uscita

Una riguarderà la fascia sinistra. Come ha sottolineato nei giorni scorsi il giornalista Nicolò Schira su Twitter il laterale sinistro Alex Sandro non rientra nei piani bianconeri per la prossima stagione. Per questo motivo potrebbe lasciare Torino nel corso dell’estate, anche perché il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 2023. E dunque poi ci sarebbe il rischio di perdere il brasiliano a parametro zero. Si aspettano insomma delle offerte per lasciarlo partire, il suo ingaggio è di sei milioni a stagione.

#AlexSandro could leave #Juventus this summer. His contract currently expires in 2023 (€6M/year), but he is not in Bianconeri’s plans for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2022

Il club, che sta puntando su Luca Pellegrini, adesso sta cercando anche delle altre alternative. Emerson Palmieri (ex Roma) e Renan Lodi sembrano essere le due piste più calde come possibili innesti per il futuro.